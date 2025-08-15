102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса

102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса

Сегодня 102-я годовщина со дня рождения выдающегося азербайджанского дипломата Энвера Мамедова — бывшего главного редактора Советского информационного бюро и переводчика Нюрнбергского процесса.

Как сообщает Report, Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Его отец Назим Мамедов стал жертвой сталинских репрессий и скончался в тюрьме в 1949 году. Посмертно реабилитирован. Мать Ольга Иванова работала машинисткой-делопроизводителем.

После седьмого класса Энвер Мамедов начал работать помощником слесаря, а после окончания школы в июне 1941 года был принят курсантом в авиационное училище. Однако вскоре был отчислен из-за травмы.

После этого вернулся в Баку и был направлен на курсы военных переводчиков разведывательной службы Генерального штаба Красной армии. Участвовал в Великой Отечественной войне.

Энвер Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника переводческого агентства. Стоит отметить, что Энвер Мамедов был одним из двух азербайджанцев, участвовавших в этом историческом процессе. По линии МИД СССР с декабря 1945 года по февраль 1946 года в Нюрнбергском международном военном трибунале в качестве переводчика немецкого языка участвовал и другой азербайджанец — 26-летний Алескер Мамедов.

До февраля 1950 года Энвер Мамедов работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. До 1956 года занимал должность главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубежом).

В 1956-1959 годах был министром-советником посольства Советского Союза в Вашингтоне, главным редактором журнала "СССР". В 1959-1960 годах — главный редактор и первый заместитель председателя "Совинформбюро", а в 1962-1985 годах — первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Был награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

Также стоит отметить, что в 1985 году, сразу после прихода Михаила Горбачева к руководству СССР, его первым шагом под давлением армянского лобби стало отстранение Энвера Мамедова с должности первого заместителя председателя Гостелерадио СССР. Именно после этого армяне получили широкие возможности на российских телеканалах.

Энвер Мамедов скончался 7 сентября 2023 года в Москве, прожив ровно 100 лет.