О нас

102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса

102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса 102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса
Внешняя политика
15 августа 2025 г. 19:13
102 года со дня рождения Энвера Мамедова: выдающийся дипломат, переводчик Нюрнбергского процесса

Сегодня 102-я годовщина со дня рождения выдающегося азербайджанского дипломата Энвера Мамедова — бывшего главного редактора Советского информационного бюро и переводчика Нюрнбергского процесса.

Как сообщает Report, Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Его отец Назим Мамедов стал жертвой сталинских репрессий и скончался в тюрьме в 1949 году. Посмертно реабилитирован. Мать Ольга Иванова работала машинисткой-делопроизводителем.

После седьмого класса Энвер Мамедов начал работать помощником слесаря, а после окончания школы в июне 1941 года был принят курсантом в авиационное училище. Однако вскоре был отчислен из-за травмы.

После этого вернулся в Баку и был направлен на курсы военных переводчиков разведывательной службы Генерального штаба Красной армии. Участвовал в Великой Отечественной войне.

Энвер Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника переводческого агентства. Стоит отметить, что Энвер Мамедов был одним из двух азербайджанцев, участвовавших в этом историческом процессе. По линии МИД СССР с декабря 1945 года по февраль 1946 года в Нюрнбергском международном военном трибунале в качестве переводчика немецкого языка участвовал и другой азербайджанец — 26-летний Алескер Мамедов.

До февраля 1950 года Энвер Мамедов работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. До 1956 года занимал должность главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубежом).

В 1956-1959 годах был министром-советником посольства Советского Союза в Вашингтоне, главным редактором журнала "СССР". В 1959-1960 годах — главный редактор и первый заместитель председателя "Совинформбюро", а в 1962-1985 годах — первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Был награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

Также стоит отметить, что в 1985 году, сразу после прихода Михаила Горбачева к руководству СССР, его первым шагом под давлением армянского лобби стало отстранение Энвера Мамедова с должности первого заместителя председателя Гостелерадио СССР. Именно после этого армяне получили широкие возможности на российских телеканалах.

Энвер Мамедов скончался 7 сентября 2023 года в Москве, прожив ровно 100 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 102nd anniversary of Anvar Mammadov's birth: Distinguished diplomat and Nuremberg trial interpreter
Версия на азербайджанском языке Nürnberq məhkəməsinin azərbaycanlı tərcüməçisi, Qorbaçovun işdən çıxardığı məşhur jurnalist

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi