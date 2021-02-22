100 лет боевого братства: Как грузины и азербайджанцы защищали Тбилиси

Помощь азербайджанцев во время большевистского нашествия 1918-1919 годов имела решающее значение

18-19 февраля 2021 года исполнилось ровно 100 лет с того времени, как во время обороны Тбилиси в сражение с многократно превосходящими силами Красной армии за свободу и независимость Грузии вступил отряд мусульман-азербайджанцев из Борчалы и Тбилиси.

Как передает Report.ge, командир отряда Едигарова заявил о безусловной преданности азербайджанцев-мусульман делу защиты Грузии. Об этом есть свидетельство – сообщение в грузинской газете "Республика".

Помощь азербайджанцев во время большевистского нашествия 1918-1919 годов имела решающее значение. Грузинская армия отбила атаку врага, смогла перейти в контратаку и на неделю отсрочила падение Тбилиси.

События развивались следующим образом: вечером 18 февраля передовые подразделения Красной армии дошли до Соганлуги. Грузинские войска, в том числе и борчалинские и тбилисские азербайджанцы, в течение всей ночи отбивали атаки большевицких войск, а на рассвете при поддержке броневиков перешли в контрнаступление и добились серьёзного успеха: в плен было взято 1 600 человек, по отступающим частям 11-й Красной армии ударила артиллерия. Это была, по сути, первая победа грузинской армии над во много раз превосходящими ее войсками. Она позволила как минимум до 24 февраля 1921 года успешно оборонять столицу Грузии.

Подтянув резервы, Красная армия 24 февраля, после мощной артиллерийской подготовки, перешла в решающее наступление на всех участках фронта. В этот же день началась грузинского эвакуация правительства в Кутаиси.

25 февраля положение Тбилиси стало критическим. Красная армия в несколько раз превосходила по численности ряды защитников города. В этих условиях грузинское командование приняло решение: в целях сохранения армии, во избежание жертв среди мирного населения, оставить Тбилиси. Так закончилась героическая недельная оборона Тифлиса в 1921 году, во время которой плечом к плечу с грузинами сражались и азербайджанские воины.

После падения Тбилиси 4 марта Красная армия заняла часть Сухуми, а 9 марта - Зугдиди. 10 марта большевики вошли в покинутый грузинской армией Кутаиси, 14 марта был оставлен Поти, 17 марта было подписано перемирие, 18 марта – по факту соглашение о капитуляции, а 19 марта Красной армии был сдан Батуми.

Более чем месячное героическое сопротивление грузинской армии многократно превосходящим силам Советской России окончилось поражением. Грузия, как и ранее Азербайджан, оказалась под советской оккупацией.