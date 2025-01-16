10-е заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией пройдет завтра в Баку

В рамках завтрашнего визита премьер-министра Грузии в Баку состоится 10-е юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

В рамках завтрашнего визита премьер-министра Грузии в Баку состоится 10-е юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"В истории обоих государств были сложные и тяжелые периоды. Однако отношения между Азербайджаном и Грузией всегда основывались на добрососедстве и дружбе. Сегодня двусторонний диалог между нашими странами находится на самом высоком уровне", - отметил Байрамов.