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10-е заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией пройдет завтра в Баку

10-е заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией пройдет завтра в Баку В рамках завтрашнего визита премьер-министра Грузии в Баку состоится 10-е юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 17:10
10-е заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией пройдет завтра в Баку

В рамках завтрашнего визита премьер-министра Грузии в Баку состоится 10-е юбилейное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"В истории обоих государств были сложные и тяжелые периоды. Однако отношения между Азербайджаном и Грузией всегда основывались на добрососедстве и дружбе. Сегодня двусторонний диалог между нашими странами находится на самом высоком уровне", - отметил Байрамов.

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Версия на английском языке Baku to host 10th meeting of intergovernmental commission between Georgia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 10-cu yubiley görüşü Bakıda keçiriləcək

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