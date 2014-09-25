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    Эрдоган: Турция больше всего желает урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Турецкий лидер призвал поддержать кандидатуру его страны в качестве непостоянного члена Совбеза ООН

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Турция больше всех хочет решения кипрского вопроса, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, восстановления мира на Украине". Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 69-й сессии Генассамблеи ООН.

    Президент привлек внимание участников ежегодных общеполитических дебатов к нестабильности, наблюдаемой во всем мире, подчеркнув, что Турция желает решения всех конфликтов. 

    Р.Т.Эрдоган отметил, что в мире до сих пор используется химическое оружие, от которого в Сирии погибли 2000 человек. Турецкий лидер также подчеркнул тот факт, что мировое сообщество не осудило должным образом военные действия Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе журналисты.

    В конце своего выступление Р.Т.Эрдоган призвал поддержать кандидатуру Турции на непостоянное членство Совбеза ООН на период 2015-2016 гг.

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