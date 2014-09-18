Эксперты ООН прервали визит в Азербайджан

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Члены делегации Подкомитета ООН по предупреждению пыток приняли решение прервать визит в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы ООН, визит был прерван по причине того, что они не смогли посетить ряд тюрем и следственных изоляторов и без свидетелей пообщаться с заключенными, задержанными и обвиняемыми.

Делегация из четырех человек сообщила, что не смогла посетить ряд мест лишения свободы в Азербайджане, несмотря на неоднократные заверения со стороны азербайджанских властей в том, что им будет предоставлен неограниченный доступ.

Часть делегации прекратила работу в Азербайджане 14 сентября. Но ее руководитель остался в стране с тем, чтобы провести консультации с представителями властей относительно сложившейся ситуации.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята Генеральной Ассамблей ООН в 1984 году. В июне 2006 года вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции против пыток. Он дает возможность экспертам ООН без предупреждения посещать места лишения свободы и беседовать с заключенными и задержанными без присутствия представителей властей.