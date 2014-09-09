Фюле: Целостность и суверенитет стран-партнеров ЕС должны соблюдаться

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Все шесть стран программы Восточного партнерства важны для ЕС - их целостность, суверенитет и независимость в выборе будущего в равной степени важны и должны соблюдаться". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявил Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня в Баку, закрывая неформальное заседание глав МИД стран-программы Восточное партнерство.

Комиссар напомнил о ценностях, лежащих в основе партнерства Евросоюза в рамках данной программы, в том числе уважение к демократии, верховенству закона, основным правам и свободам, развитию гражданского общества.

Напомним, неформальной встрече глав МИД стран Восточного партнерства в Баку предшествовало заседание министров энергетики. На встрече глав МИД Восточного партнерства приняли участие министры иностранных дел Молдовы и Грузии, а также замминистры Беларуси и Украины.