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    Усупашвили: Соглашение Грузии с ЕС не повлияет на развитие отношений с Азербайджаном

    Спикер парламента отметил наличие хорошего взаимопонимания между Азербайджаном и Грузией по ключевым вопросам двусторонних отношений

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Подписание Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом  не повлияет на  развитие двусторонних отношений с Азербайджаном. 

    Как сообщает REPORT, об этом журналистам в Баку заявил спикер  парламента Грузии Давид Усупашвили.

    "После подписания Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом у нас немного меняется правовое поле, но это ни в коем случае не будет влиять на наши отношения с соседями, с Азербайджаном. Тем не менее, мы хотим обсудить некоторые детали, чтобы обе наши страны получили от этого выгоду", - заявил Д. Усупашвили.

    Он также отметил наличие хорошего взаимопонимания между Азербайджаном и Грузией по ключевым вопросам двусторонних отношений.

    Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, во главе парламентской делегации находится  Азербайджане с двухдневным визитом. Сегодня грузинская делегация проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса, премьер-министром Артуром Расизаде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

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