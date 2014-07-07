Усупашвили: Соглашение Грузии с ЕС не повлияет на развитие отношений с Азербайджаном

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Подписание Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом не повлияет на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном.

Как сообщает REPORT, об этом журналистам в Баку заявил спикер парламента Грузии Давид Усупашвили.

"После подписания Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом у нас немного меняется правовое поле, но это ни в коем случае не будет влиять на наши отношения с соседями, с Азербайджаном. Тем не менее, мы хотим обсудить некоторые детали, чтобы обе наши страны получили от этого выгоду", - заявил Д. Усупашвили.

Он также отметил наличие хорошего взаимопонимания между Азербайджаном и Грузией по ключевым вопросам двусторонних отношений.

Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, во главе парламентской делегации находится Азербайджане с двухдневным визитом. Сегодня грузинская делегация проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса, премьер-министром Артуром Расизаде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.