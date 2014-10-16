США обеспокоены здоровьем арестованной азербайджанской правозащитницы

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ США обеспокоены состоянием здоровья арестованной азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус и призывают власти Азербайджана предоставить ей необходимую медицинскую помощь и уход, сообщает Report со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

В сообщении госдепартамента говорится, что США обеспокоены тем, что Юнус остается в предварительном заключении и не имеет доступа к необходимой медицинской помощи, несмотря на ухудшение ее здоровья. Также вызывают опасения продолжающиеся угрозы в отношении безопасности Юнус, говорится в заявлении.

Директор азербайджанского неправительственного Института мира и демократии (ИМД) Л. Юнус была арестована в июле текущего года по обвинению в госизмене, уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и мошенничестве в крупном размере.