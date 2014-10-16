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    США обеспокоены здоровьем арестованной азербайджанской правозащитницы

    Госдепартамент призвал власти Азербайджана предоставить ей необходимую медицинскую помощь и уход

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ США обеспокоены состоянием здоровья арестованной азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус и призывают власти Азербайджана предоставить ей необходимую медицинскую помощь и уход, сообщает Report со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

    В сообщении госдепартамента говорится, что США обеспокоены тем, что Юнус остается в предварительном заключении и не имеет доступа к необходимой медицинской помощи, несмотря на ухудшение ее здоровья. Также вызывают опасения продолжающиеся угрозы в отношении безопасности Юнус, говорится в заявлении.

    Директор азербайджанского неправительственного Института мира и демократии (ИМД) Л. Юнус была арестована в июле текущего года по обвинению в госизмене, уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и мошенничестве в крупном размере. 

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