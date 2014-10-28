Спикер парламента Кыргызстана и председатель Совета аксакалов Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Спикер Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) Асылбек Жээнбеков принял члена парламента Азербайджана, председателя Совета аксакалов Азербайджана Фаттаха Гейдарова.

Как сообщает Report cо ссылкой на сайт парламента Кыргызстана, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, в частности перспективы межпарламентского сотрудничества, возможности наращивания потенциала экономического партнерства, вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ТюркПА.

Спикер Жогорку Кенеша выразил уверенность, что продуктивная работа Совета старейшин станет основой для новых идей и проектов по укреплению сотрудничества между государствами во всех сферах, включая расширение экономических связей, культурного и языкового сближения. Он также отметил важность недавнего открытия прямого авиарейса Баку-Бишкек.

Также стороны обменялись мнениями о развитии культурно-гуманитарных связей и наследии великого писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.