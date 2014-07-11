Спикер парламента Азербайджана примет участие на церемонии похорон Шеварднадзе

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Спикер парламента Азербайджана Октай Асадов примет участие на церемонии похорон бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, которая пройдет в Тбилиси 13 июля.

Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, МИД Грузии разослал зарубежным политикам и международным организациям приглашения на траурную церемонию. На данный момент свое участие подтвердили бывший госсекретарь США Джемс Бейкер, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, председатель парламента Армении Галуст Саакян, федеральный министр юстиции Австрии Вольфганг Брандштеттер, заместитель министра иностранных дел Японии Такао Макино, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, бывший президент Киргизии Роза Отунбаева.

Эдуард Шеварднадзе скончался после продолжительной болезни 7 июля в Тбилиси в Крцанисской резиденции, где он проживал последние годы. Он будет похоронен на территории своего особняка, рядом со своей супругой Нанули Цагареишвили.

10 июля были открыты книги соболезнования по случаю кончины Э. Шеварднадзе в дипломатических представительствах Грузии за рубежом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента этой страны.