Спецдокладчики ООН призывают Азербайджан остановить преследования правозащитников

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Эксперты ООН в области прав человека призвали Азербайджан остановить преследование правозащитников. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом говорится в заявлении спецдокладчиков этой организации.

Эксперты ООН Дейвид Кей, Майна Кай и Мишель Форст, в частности, ссылаются на арест директора Института мира и демократии Лейлы Юнус, ее супруга, эксперта-конфликтолога Арифа Юнуса, председателя Клуба прав человека Расула Джафарова, и главы «Общества правового просвещения» Интигама Алиева.

«Необходимо прекратить криминализацию активистов. Те, кто был безосновательно задержан за правозащитную деятельность, должны быть немедленно освобождены», - заявили независимые эксперты ООН.

Они напомнили властям об их юридических обязательствах в рамках международного права, которые гарантируют всем жителям Азербайджана право на выражение мнения, мирные собрания и ассоциации. «Главная задача государства – это защита гражданского общества от притеснений, преследований, запугиваний или нападений», - подчеркнули спецдокладчики.

Специальный докладчики ООН являются независимыми экспертами и назначаются Советом по правам человека.

Напомним, ранее, комментируя арест Лейлы Юнус и ее супруга, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов заявил, что обвинения против них выдвинуты на основании серьезных фактов. "Насколько обоснованы обвинения, может определить только суд. Попытки различных кругов за рубежом и внутри страны политизировать вопрос, бросить тень на деятельность соответствующих органов не дадут никакого результата. Все перед законом равны, и каждый должен отвечать за свои поступки», - заявил А. Гасанов.