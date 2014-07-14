Сотрудник посольства Азербайджана в Великобритании выразил протест газете "Independent"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Второй секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Полад Мамедов направил в редакцию газеты «The Independent» письмо протеста.

Как сообщает REPORT, в письме выражен протест против того, что газета в статье о Захе Хадид представила Азербайджан в качестве диктаторской страны.

"Считаем важным донести до вашего сведения, что в Азербайджане обеспечиваются все основные свободы, в том числе свобода слова, свобода собрания. Эти свободы закреплены в Конституции страны. Назвав страну диктаторской, означает полностью исказить реальность. Азербайджан - молодая демократия, которой всего 20 лет", - говорится в письме второго секретаря.

Напомним, газета «The Independent» раскритиковала З.Хадид за ее сотрудничество с коррумпированным и диктаторским режимом в Азербайджане.

Письмо протеста было опубликовано в газете.