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    Сотрудник посольства Азербайджана в Великобритании выразил протест газете "Independent"

    В письме содержится протест против того, что газета назвала Азербайджан диктаторским государством

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Второй секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Полад Мамедов направил в редакцию газеты «The Independent» письмо протеста.

    Как сообщает REPORT, в письме выражен протест против того, что газета в статье о Захе Хадид представила Азербайджан в качестве диктаторской страны.

    "Считаем важным донести до вашего сведения, что в Азербайджане обеспечиваются все основные свободы, в том числе свобода слова, свобода собрания. Эти свободы закреплены в Конституции страны. Назвав страну диктаторской, означает полностью исказить реальность. Азербайджан - молодая демократия, которой всего 20 лет", - говорится в письме второго секретаря.

    Напомним, газета «The Independent» раскритиковала З.Хадид за ее сотрудничество с коррумпированным и диктаторским режимом в Азербайджане. 

    Письмо протеста было опубликовано в газете.

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