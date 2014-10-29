Сотрудники посольства Турции в Азербайджане почтили память шехидов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Турции в Азербайджане посетили могилы турецких шехидов в Баку в связи с Днем Республики Турции.

Как сообщает Report, на церемонии также приняли участие представители турецких компаний в Азербайджане, азербайджанской общественности.

Участники мероприятия возложили венок к памятнику турецких шехидов. После чего посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун выступил с речью.

Также сотрудники дипмиссии почтили память азербайджанских шехидов 20 Января. Посол возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь" на Аллее шехидов.