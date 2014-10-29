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    Сотрудники посольства Турции в Азербайджане почтили память шехидов

    Посол возложил венки к памятникам турецких и азербайджанских шехидов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Турции в Азербайджане посетили могилы турецких шехидов в Баку в связи с Днем Республики Турции.

    Как сообщает Report, на церемонии также приняли участие представители турецких компаний в Азербайджане, азербайджанской общественности.

    Участники мероприятия возложили венок к памятнику турецких шехидов. После чего посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун  выступил с речью.

    Также сотрудники дипмиссии почтили память азербайджанских шехидов 20 Января. Посол возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь" на Аллее шехидов.

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