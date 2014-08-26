Состоялся телефонный разговор между XI президентом Турции и президентом Азербайджана

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня XI президент Турции Абдулла Гюль позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, Абдулла Гюль выразил удовлетворение в связи с успешным развитием дружеских и братских отношений во всех сферах между Турцией и Азербайджаном в период его президентства, особо отметив роль личной дружбы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в развитии этих связей.

Поблагодарив Абдуллу Гюля за добрые слова, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул его заслуги в укреплении основанных на стратегическом партнерстве дружественных связей между Азербайджаном и Турцией. Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.