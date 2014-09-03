Состоялась церемония официальной встречи президента Турции

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайиба Эрдогана, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Официальная церемония началась с того, что начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана. Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции. Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайиб Эрдоган обошли строй почетного караула. Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Затем официальные лица государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Реджепу Тайибу Эрдогану, а члены делегации Турции - президенту Ильхаму Алиеву.