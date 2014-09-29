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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области политики, экономики, энергетики, транспорта и других сферах

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, находящихся с рабочим визитом в Астрахани.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном успешно развиваются в различных областях. Было отмечено, что встречи на высоком уровне способствуют дальнейшему укреплению связей между двумя странами. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области политики, экономики, энергетики, транспорта и других сферах.

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