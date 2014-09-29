Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, находящихся с рабочим визитом в Астрахани.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном успешно развиваются в различных областях. Было отмечено, что встречи на высоком уровне способствуют дальнейшему укреплению связей между двумя странами. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области политики, экономики, энергетики, транспорта и других сферах.