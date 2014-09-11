Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Грузии в формате один на один

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в формате один на один. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами в различных областях, в том числе в политической, экономической, энергетической и других сферах. Премьер-министр Грузии заявил, что нынешний визит внесет вклад в расширение связей между двумя странами. Также была выражена уверенность в том, что связи между двумя странами будут развиваться и дальше.