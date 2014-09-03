Состоялась встреча президента Азербайджана и президента Турции

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября по окончании официальной церемонии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом состоялась встреча один на один. Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения, основанные на стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, успешно развиваются во всех областях. Было отмечено, что этот визит послужит дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами, и выражена уверенность в том, что наши отношения будут и впредь постоянно развиваться по восходящей.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним, международным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.