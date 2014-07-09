Совет ЕС утвердил кандидатуру на пост спецпредставителя по Южному Кавказу

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Совет Евросоюза утвердил кандидатуру Герберта Зальбера на пост специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кетрин Эштон выдвинула кандидатуру Г. Зальтера на пост спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу в июне.

Ранее эту должность занимал Филипп Лефорт.

Г. Зальбер занимал высокие посты в дипломатической службе Германии, работал в Белграде, Вене и Москве. Он также занимал должность главы Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов в Казахстане.