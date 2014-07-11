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    Слуцкий: Бакинская группа ПА ОБСЕ по Украине начнет работу в июле

    Российскую делегацию возглавит спикер Госдумы С. Нарышкин

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Межпарламентская контактная группа ПА ОБСЕ по Украине может провести свое первое заседание до конца июля. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, заявил член делегации России в ПА ОБСЕ, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

    "Надеюсь, что реальная работа группы начнется в самое ближайшее время, может быть, даже до конца текущего месяца", — сказал журналистам Слуцкий.

    По его мнению, вполне логично, что российское представительство группы ОБСЕ возглавит спикер Госдумы. "Как автор идеи и человек, который также является ее реализатором, Нарышкин, разумеется, будет лично координировать российское участие", — отметил Л. Слуцкий

    Контактная группа  по Украине была создана в рамках 23-ей  ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая  прошла  в Баку 29 июня - 3 июля.  Делегации ПА ОБСЕ от России и Украины провели встречу 30 июня в рамках сессии Ассамблеи. Данная встреча стала второй с апреля, когда депутаты из России и Украины встретились в Вене по инициативе вице-президента ПА ОБСЕ Дорис Барнет.

    На встрече 30 июня стороны обменялись мнениями касательно последних событий в Украине и договорились продолжить диалог, положив начало Бакинской группе, которая будет осуществлять работу в двух направлениях: двусторонний диалог между членами членами двух делегаций, а также международная парламентская группа связи, в которую будут входить и парламентарии из ряда других стран ОБСЕ.

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