Руководитель ПРООН: Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане руководитель Программы Развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк выступила с лекцией в Университете АДА на тему "Повестка и цели устойчивого развития после 2015 года".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПРООН, на лекции Х.Кларк рассказала слушателям о подписанной в 2000 году Декларации о Целях развития тысячелетия и ее реализации за прошедший период. Она отметила, что удалось достичь многих задач программы Целей Развития Тысячелетия.

Коснувшись темы сотрудничества Азербайджана и ООН, Х.Кларк отметила, что будущие успехи Азербайджана зависят от мировой экономики и экосистемы, процветания и безопасности региона и мира в целом. Она подчеркнула, что намеченные Азербайджаном и ООН цели по развитию после 2015 года соответствуют национальной концепции "Азербайджан 2020: Взгляд в будущее".

В конце лекции она поблагодарила Азербайджан за тесное сотрудничество с ООН и заявила, что ПРООН также заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном.