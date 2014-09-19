Руководитель пресс-службы МИД назначен послом Азербайджана в Эфиопии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Эльману Абдуллаеву дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Как сообщает Report, другим распоряжением президента Эльман Абдуллаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Отметим, что ранее Э.Абдуллаев занимал должность руководителя пресс-службы министерства иностранных дел.