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    Руководитель пресс-службы МИД назначен послом Азербайджана в Эфиопии

    Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Э.Абдуллаеву дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Эльману Абдуллаеву дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Как сообщает Report, другим распоряжением президента Эльман Абдуллаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

    Отметим, что ранее Э.Абдуллаев занимал должность руководителя пресс-службы министерства иностранных дел.

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