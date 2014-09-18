 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роберт Чекута: "Азербайджан является страной с богатой историей и большим потенциалом"

    Кандидат на пост посла США в Азербайджане выступил в Сенате

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост посла США в Азербайджане, представитель штата Нью-Йорк Роберт Фрэнсис Чекута выступил на слушаниях в Комитете по внешним делам Сената США.

    Как сообщает Report, в своей речи Р.Чекута выразил благодарность президенту Бараку Обаме и госсекретарю Джону Керри за оказанное доверие и выдвижение его на эту должность.

    "За всю свою карьеру я защищал интересы США за рубежом, и я намерен использовать накопленный опыт для того, чтобы продвигать интересы моей страны и в Азербайджане", - отметил он в ходе выступления в Сенате.

    Р.Чекута также подчеркнул, что Азербайджан является страной с богатой историей и с потенциалом для блестящего будущего: "США и Азербайджан выступают за стабильный, демократический и процветающий Азербайджан, имеющий стратегические отношения с США и нашими европейскими союзниками", - заявил Р.Чекута.

    Кандидат на пост посла в Азербайджане в своей речи также затронул  вопрос армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. По его словам, США, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, продолжает помогать сторонам в поиске мирного, долгосрочного соглашения в соответствии с принципами ООН и других соответствующих документов.

    Отметим, что наряду с Р.Чекутой в Комитете по внешним делам Сената США также выступил кандидат на пост посла США в Армении Ричард Миллс.

    В начале июля Белый дом выдвинул кандидатуру Роберта Ф.Чекуты на должность посла США в Азербайджане. В случае, если его кандидатура будет утверждена Сенатом США, Р.Чекута сменит на этом посту Ричарда Морнингстара. Р.Морнингстар завершил полномочия летом этого года и покинул Азербайджан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi