Резолюция, осуждающая действия России в Украине, принята на сессии ПА ОБСЕ в Баку

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, резолюция принята большинством депутатов с перевесом в 92 голоса против 30 при 27 воздержавшихся.
Резолюция " осуждает явное, грубое и некорректное нарушение Хельсинских принципов Российской Федерацией в отношении Украины, в том числе особенно вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности этой страны".
Кроме того в резолюции выражется "безоговорочная поддержка суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины"; ставится под сомнение референдум, состоявщийся в Крыму в марте этого года, отмечается "особая уязвимость крымских татар, цыган, евреев и других меньшинств" в конфликте.
Инициатором резолюции стал сенатор США, заместитель руководителя делегации США в ПА ОБСЕ Бенджамин Кардин.
Принятая резолюция внесена в текст Бакинской декларации, которая будет принята по итогам сессии ПА ОБСЕ.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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