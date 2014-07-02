Резолюция, осуждающая действия России в Украине, принята на сессии ПА ОБСЕ в Баку

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Резолюция, осуждающая действия России в отношении Украины, принята в рамках пленарного заседания ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Баку.

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, резолюция принята большинством депутатов с перевесом в 92 голоса против 30 при 27 воздержавшихся.

Резолюция " осуждает явное, грубое и некорректное нарушение Хельсинских принципов Российской Федерацией в отношении Украины, в том числе особенно вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности этой страны".

Кроме того в резолюции выражется "безоговорочная поддержка суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины"; ставится под сомнение референдум, состоявщийся в Крыму в марте этого года, отмечается "особая уязвимость крымских татар, цыган, евреев и других меньшинств" в конфликте.

Инициатором резолюции стал сенатор США, заместитель руководителя делегации США в ПА ОБСЕ Бенджамин Кардин.

Принятая резолюция внесена в текст Бакинской декларации, которая будет принята по итогам сессии ПА ОБСЕ.