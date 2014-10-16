Рахмон: визит Алиева откроет новую страницу взаимовыгодного сотрудничества между Душанбе и Баку

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Душанбе состоялась двусторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Таджикистана Эмомали Рахмона. Как сообщает Report со ссылкой на таджикистанские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления дружественных отношений и расширение многогранного взаимовыгодного сотрудничества. Э. Рахмон выразил уверенность, что официальный визит И. Алиева в Таджикистан откроет новую страницу взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

По завершению встречи в формате "тет-а-тет" переговоры президентов Таджикистана и Азербайджана продолжились в расширенном составе делегаций.

По итогам переговоров запланировано подписание порядка 10 двусторонних документов.