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    Рахмон: визит Алиева откроет новую страницу взаимовыгодного сотрудничества между Душанбе и Баку

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Душанбе состоялась двусторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Таджикистана Эмомали Рахмона. Как сообщает Report со ссылкой на таджикистанские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили  вопросы укрепления дружественных отношений и расширение многогранного взаимовыгодного сотрудничества. Э. Рахмон выразил уверенность, что официальный визит И. Алиева в Таджикистан откроет новую страницу взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

    По завершению встречи в формате "тет-а-тет" переговоры президентов Таджикистана и Азербайджана продолжились в расширенном составе делегаций. 

    По итогам переговоров запланировано подписание порядка 10 двусторонних документов. 

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