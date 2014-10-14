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    Проживающие в Азербайджане граждане Украины смогут проголосовать на выборах в Верховную Раду

    Избирательный участок будет создан при посольстве Украины в Баку

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ При посольстве Украины в Азербайджане будет открыт избирательный участок для граждан этой страны, желающих проголосовать на выборах в Верховную Раду. Как сообщили Report в посольстве Украины, граждане Украины, которые постоянно проживают, или временно пребывают на территории Азербайджана, во время проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые состоятся 26 октября 2014 года, могут реализовать свое право голоса на заграничном избирательном участке № 900003, созданном при посольстве  по адресу:  Баку, ул. Юсифа Везирова, 49  с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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