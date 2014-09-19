Премьер-министр Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, посетив Аллею почетного захоронения, А.Давутоглу возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Также он посетил могилу академика Зарифы Алиевой.

После премьер-министр Турции почтил память шехидов 20 января, возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь", и к памятнику турецким воинам, павшими в борьбе за освобождение Баку от дашнаков в 1918 году.