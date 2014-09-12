Премьер-министр Малайзии прибыл в Азербайджан

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак прибыл с первым официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на государственное информационное агенство Малайзии Bernama, прибывшего в Баку вечером 11 сентября премьер-министра в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева поприветствовал первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

На сегодня запланирована официальная церемония встречи в Президентском дворце в Загульбе и встреча в формате один-на-один и в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В рамках двухдневного визита состоится подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) по укреплению экономического сотрудничества и документа о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и малайзийской нефтегазовой компанией Petronas.

Н. Тун Разак также примет участие в открытие посольства Малайзии в Азербайджане.

