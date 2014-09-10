Премьер-министр Грузии совершит официальный визит в Азербайджан

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибудет с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Грузии, в Баку И. Гарибашвили проведет встречи с руководством страны.

В рамках двухдневного официального визита запланированы встречи в расширенном составе между правительственными делегациями двух стран.

В состав возглавляемой премьер-министром делегации войдут глава МИД Майя Панджикидзе, вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, министр финансов Нодар Хадури, министр сельского хозяйства Отар Данелия, советник премьера Савалан Мирзоев, парламентарии Зураб Ткемаладзе и Махир Дарзиев.

Визит завершится 12 сентября.