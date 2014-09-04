Президент Турции: "Развитие братского Азербайджана нас радует"

Баку. 4 сентябрь. REPORT.AZ/ “Другой важный вопрос, который мы обсудили - это энергетический вопрос. В энергетической сфере очень большое значение представляет TANAP” Об этом, как сообщает Report, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Баку.

Р.Т. Эрдоган отметил, что данный энергетический коридор, из Турции в Европу имеет огромное значение. "Это особенно важно в плане демонстрации силы Азербайджана в энергетическом секторе. Я вижу в этом очень важную инвестицию с точки зрения того, что это будет "трубопровод мира". В этом вопросе мы уже подошли к завершающему этапу. Иншаллах, 20-го числа этого месяца состоится церемония закладки фундамента. Этот шаг будет предпринят церемонией закладки фундамента, в которой примут участие высокопоставленные официальные лица. Иншаллах, начнут работать установки. Большая часть работ, которые должны были быть выполнены в Турции и Азербайджане, уже завершена. Таким образом, этот процесс будет продолжаться высокими темпами. Естественно, это приведет к оживлению в соответствующих секторах – и в строительстве, и в отраслях промышленности, связанных с производством труб", - подчеркнул Р.Т. Эрдоган.

Президент Турции сказал, что динамичное развитие Азербайджана, особенно в последние годы, развитие инфраструктуры в Азербайджане – это процесс, за которым весь мир наблюдает поистине с восхищением. "Здесь действительно очень большую роль играет воля моего уважаемого брата и его команды. Я и в период своей 11-летней работы на посту премьер-министра с удовлетворением наблюдал, и в будущем буду рад видеть, как Азербайджан с каждым днем развивается. Потому что это развитие в братском Азербайджане нас особенно радует. Уверен, что усиление наших братьев позволяет нам с большим оптимизмом смотреть в будущее. Мы ставим определенные цели и в сфере торговли. Иншаллах, мы достигнем этих целей. Наша цель - 15 миллиардов долларов, и, иншаллах, мы достигнем и этой цели. Мы видим, знаем, что воля к этому есть у обеих сторон. В этом у нас нет никаких сомнений", - заявил Р.Т. Эрдоган.