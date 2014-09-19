Президент ПАСЕ совершит рабочий визит в Азербайджан

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер совершит рабочий визит в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита 22-24 сентября А. Брассер проведет встречи с президентом Азербайджана, спикером Милли Меджлиса, министром иностранных дел и министром юстиции.

В ходе визита в Баку президент ПАСЕ обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана с Советом Европы.

Напомним, Азербайджан председательствует в Комитете министров Совета Европы с мая по ноябрь этого года.