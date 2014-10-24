Президент Кыргызстана подписал указ об учреждении посольства в Азербайджане

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об учреждении Посольства Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в указе отмечается, что посольство открывается в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Правительству КР поручено в течение одного месяца решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности посольства в пределах средств, предусмотренных бюджетом республики.