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    Президент Ильхам Алиев принял посла Польши в Азербайджане

    Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных сферах

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в стране Михаэля Лабенду в связи с завершением его дипломатической деятельности. Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных сферах, а также обменялись мнениями по вопросам перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.
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