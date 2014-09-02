Баку. 2 сентябрь. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял делегацию из Германии, в состав которой вошли председатель правления Германо-Азербайджанского форума, бывший генеральный секретарь Германского центрального объединения мастеров, бывший государственный секретарь Ганс-Эберхард Шлайер, депутат Бундестага, руководитель парламентской группы Германия-Южный Кавказ Карин Штренц, председатель Германо-израильского общества Райнольд Роббен, генеральный секретарь Германо-Азербайджанского форума, бывший государственный секретарь Михаэль Андреас Буца и исполнительный директор "Восточного комитета экономики Германии" Райнер Линтнер. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Германия активно сотрудничают в различных отраслях экономики и существуют хорошие возможности для участия немецких компаний в инфраструктурных и инвестиционных проектах. Президент Ильхам Алиев отметил значение бизнес-форума, проведенного в Германии в ходе его визита в эту страну.

Отметив, что рад вновь встретиться с Президентом Азербайджана, Ганс-Эберхард Шлайер подчеркнул, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений между Германией и Азербайджаном в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, инфраструктурной и других сферах, урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, вопросах, связанных с процессами, идущими в регионе и мире.