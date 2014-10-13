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    Президент Азербайджана: Сотрудничество Баку и Москвы динамично развивается по всем направлениям

    Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в Баку министра обороны РФ

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Рабочие контакты Азербайджана и России налажены на всех уровнях, по всем направлениям сотрудничества, включая военное. Как сообщает Report  со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра обороны России Сергея Шойгу.

    "По всем направлениям сотрудничества, в том числе в военной сфере, у нас имеется хорошая динамика", - констатировал президент.

    Шойгу в свою очередь заявил, что военно-техническое сотрудничество двух стран развивается динамично, Азербайджан при этом получает современное оружие.

    "Повестка дня наших переговоров вселяет надежду на то, что они придадут новую динамику нашим отношениям", - заявил министр обороны РФ.

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