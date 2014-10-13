Президент Азербайджана: Сотрудничество Баку и Москвы динамично развивается по всем направлениям

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Рабочие контакты Азербайджана и России налажены на всех уровнях, по всем направлениям сотрудничества, включая военное. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра обороны России Сергея Шойгу.

"По всем направлениям сотрудничества, в том числе в военной сфере, у нас имеется хорошая динамика", - констатировал президент.

Шойгу в свою очередь заявил, что военно-техническое сотрудничество двух стран развивается динамично, Азербайджан при этом получает современное оружие.

"Повестка дня наших переговоров вселяет надежду на то, что они придадут новую динамику нашим отношениям", - заявил министр обороны РФ.