Президент Азербайджана принял участие в официальном открытии I Глобального форума по молодежной политике в Баку

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась официальная церемония открытия I Глобального форума по молодежной политике. Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии открытия с речью.

Отметив, что форум представляет особое значение для Азербайджана, президент Ильхам Алиев заявил, что в нашей стране уделяется особое внимание молодежной политике, развитию спорта и многих сфер жизни.

Президент Ильхам Алиев отметил, что уровень грамотности подавляющего большинства населения высокий, приняты государственные программы, связанные с молодежной политикой, действует финансируемый из государственного бюджета Фонд молодежи, довел до внимания, что отрадным фактом является активность молодежи в общественно-политической жизни нашей страны. Глава государства сказал, что в Азербайджане также придается особое значение развитию образования, определяющего будущее каждой страны, использованию информационно-коммуникационных технологий. Отметив, что в настоящее время делается многое для обучения азербайджанской молодежи за рубежом, Президент Ильхам Алиев сказал, что наши высшие учебные заведения наладили эффективное сотрудничество с престижными университетами мира.

Глава государства подчеркнул, что развитие спорта в нашей стране также объявлено приоритетом. Наши молодые спортсмены показывают на международных соревнованиях высокие результаты. А в следующем году в жизни нашей страны произойдет очередное историческое событие – в Баку будут проведены первые Европейские игры, в которых примет участие более 6 тысяч спортсменов. Кроме того, в 2017 году в Баку будут проходить Игры исламской солидарности. Это тоже свидетельствует о том, что наша страна является важным мостом между культурами и цивилизациями. Это также вытекает из того, что в нашей стране, являющейся на протяжении долгих лет пространством толерантности, соединяются разные культуры.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что сегодня азербайджанская молодежь активно участвует в развитии современных инноваций, персонал «ASAN xidmət», учрежденного два года назад, в основном составляет молодежь.

Также коснувшись в своей речи армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, президент отметил, что оккупировано 20 процентов азербайджанской территории, более 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, против азербайджанцев проведена политика этнической чистки, учинен Ходжалинский геноцид. Глава государства сказал, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции о выводе армянских войск с азербайджанских земель, но они все еще не выполнены, отметил важность урегулирования конфликта лишь на основе норм международного права, резолюций Совета Безопасности ООН.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, получив голоса 155 стран, был принят в члены Совета Безопасности ООН и в течение двух лет активно работал, поддерживал международное право и справедливость. «Это показало, что Азербайджан завоевал большое доверие и авторитет на международной арене», - сказал глава государства, отметив, что наша страна играет важную роль в своем регионе, и обеспечение мира и безопасности в регионе связано с именем Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане, где сегодня осуществляются грандиозные энергетические и транспортные проекты, также принимаются многие меры, связанные с развитием демократических институтов.

Президент Ильхам Алиев также говорил о проводимой работе по развитию азербайджанской экономики, которая в последние годы по темпам роста занимает ведущее место в мире, отметил, что проводятся успешные реформы, охватывающие многие сферы.

