Президент Азербайджана принял премьер-министра Черногории

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем. Как сообщает Report, сначала состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Мило Джукановичем в формате один на один.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнуто, что для развития наших связей в различных направлениях, в том числе в области энергетики, инфраструктуры, банковского сектора, туризма и других сферах, есть хороший потенциал.

Затем встреча была продолжилась в расширенном составе.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с тем, что двусторонние дружественные отношения между Азербайджаном и Черногорией охватывают различные сферы и динамично развиваются. Коснувшись вопроса расширения двустороннего сотрудничества, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для развития взаимных торговых связей между странами также есть хорошие возможности.

Премьер-министр Мило Джуканович поблагодарил президента Азербайджана за дружественное отношение к Черногории, подчеркнув, что является свидетелем произошедших за истекший период в нашей стране процессов динамичного развития. Премьер-министр заявил, что это развитие произвело на него глубокое впечатление, и поздравил главу государства с достигнутыми успехами.