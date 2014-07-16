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    Президент Азербайджана принял посла США в связи с завершением его дипломатической деятельности

    На встрече отмечены успехи двусторонних отношений в политической, экономической и прочих сферах

    Баку, 16 июля, REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 16 июля принял  посла США в Азербайджане Ричарда Морнингстара в связи с окончанием его дипломатической деятельности.

    Как сообщает Report, на встрече говорилось об успешном развитии двусторонних отношений Азербайджана и США в политической, экономической и прочих сферах, а также была отмечена важность многолетнего сотрудничества в области энергетики, состоялся обмен мнениями по поводу текущего состояния и перспектив развития взаимоотношений между странами.

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