Президент Азербайджана принял нового главу транспортного командования США

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ 22 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с новоизбранным начальником Транспортного командования США Полом Джозефом Сельвой. Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы успешного развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, в том числе и в области транспортной системы. В ходе встречи стороны отметили важность создания в Азербайджане благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры, системы наземных перевозок и грузоперевозок, а также реализации крупных проектов в данном направлении.

Сторонами было подчеркнуто, что благодаря выгодному географическому расположению и достигнутым экономическим успехам, республика превратилась в один из важных центров в сфере международных транспортных перевозок. Члены делегации высоко оценили участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, его вклад в сферу транспортного обеспечения. В завершении встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.