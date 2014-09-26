Президент Азербайджана принял депутата Госдумы России Владимира Жириновского

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Либерально-демократической партии России, члена Государственного Совета, депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Жириновского. Как сообщает Report, на встрече говорилось о том, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией развиваются успешно в различных областях. В ходе беседы была отмечена важная роль межпарламентского сотрудничества для укрепления связей и подчеркнуто, что существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран.

В завершении встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений, в том числе по межпарламентским связям.