Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром иностранных дел Государства Палестина

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 15 октября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики передал главе государства Ильхаму Алиеву приветствия президента Махмуда Аббаса. Он сказал, что в его стране высоко ценят поддержку Азербайджаном Палестины и оказываемую им гуманитарную помощь. Рияд аль-Малики с удовлетворением отметил, что данная поддержка постоянно ощущалась в Совете Безопасности ООН, в том числе в период председательства Азербайджана в данной организации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вспомнил успешный визит президента Государства Палестина Махмуда Аббаса в нашу страну. Подчеркнув, что дружественные связи между нашими странами имеют добрую историю, глава государства выразил уверенность в продолжении сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Махмуда Аббаса и просил передать его приветствия главе Государства Палестина.