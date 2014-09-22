Президент Азербайджана примет участие в Четвертом Каспийском саммите

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября в Астрахани состоится Четвертый Каспийский саммит. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт президента России, по приглашению президента РФ Владимира Путина в саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе заседания планируется ключевые вопросы взаимодействия прибрежных стран на Каспийском море, ход реализации решений, принятых на предыдущем саммите в Баку в 2010 году, а также намечены приоритетные направления сотрудничества между государствами региона на перспективу.

Предполагается подписание многосторонних документов.

Предусматривается ряд двусторонних встреч Владимира Путина с коллегами по «каспийской пятёрке».