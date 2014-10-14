Президент Азербайджана посетит Таджикистан

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Таджикистан с официальным визитом 15-16 октября, сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, в рамках визита состоятся переговоры И. Алиева с президентом этой страны Эмомали Рахмоном.

"Стороны обсудят широкий спектр двустороннего сотрудничества", - отметили в МИД, добавив, что по итогам переговоров на высшем уровне запланировано подписание двусторонних документов.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время договорно-правовая база отношений между Таджикистаном и Азербайджаном насчитывает свыше 30 соглашений и договоров, основополагающим из которых является договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, подписанный в Душанбе 16 марта 2007 года.

"Принятые между двумя странами документы, несомненно, обеспечивают правовую базу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества Таджикистана и Азербайджана в политической, экономической, инвестиционной, налоговой, банковской и таможенной сферах. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации", - отметили в МИД.

В Душанбе выразили уверенность, что предстоящий визит И. Алиева в Таджикистан придаст новый импульс в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. "В целом, динамика развития двусторонних таджикско-азербайджанских отношений показывает, что стороны заинтересованы в углублении взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей и укреплении политических контактов", - отмечается в сообщении МИД Таджикистана.