Президент Азербайджана посетил посольство Грузии

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил cегодня посольство Грузии в Баку.

Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу президента, глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, оставил запись в траурной книге.

Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе скончался на 87-м году жизни в своем особняке в Тбилиси 7 июля.

Похороны Э. Шеварднадзе состоятся 13 июля. Он будет похоронен на территории своего особняка, рядом со своей супругой Нанули Цагареишвили.