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    Президент Азербайджана посетил посольство Грузии

    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил cегодня посольство Грузии в Баку. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу президента, глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, оставил запись в траурной книге.

    Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе скончался на 87-м году жизни в своем особняке в Тбилиси 7 июля. 
    Похороны Э. Шеварднадзе состоятся 13 июля. Он будет похоронен на территории своего особняка, рядом со своей супругой Нанули Цагареишвили.

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