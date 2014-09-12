Президент Азербайджана направил письмо верховному руководителю Ирана

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо верховному руководителю Ирана Аятолле Сейед Али Хаменеи. Как сообщает Report, в письме говорится об операции, проведенной верховному руководителю Ирана.

“Рад передать Вам свои теплые приветствия. Меня очень обрадовало, что сделанная Вам хирургическая операция прошла успешно. Желаю Вашего скорейшего выздоровления после операции. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в делах,” - говорится в письме.

Отметим, что 8 сентября Аятолла Сейед Али Хаменеи был прооперирован в Государственной больнице Тегерана.