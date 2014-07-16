Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с аварией в московском метро

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в письме глава Азербайджанского государства выразил соболезнование в связи с аварией в московском метро.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате аварии в московском метро. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим" - отмечается в послании.

Утром 15 июля поезд сошел с рельсов на перегоне от станции «Парк Победы» до станции «Славянский бульвар» метрополитена Москвы. В результате аварии 22 человека погибло, 162 получили ранения.

Среди причин произошедшего называют дефект тележки вагона, резкое торможение в связи с падением напряжения контактного рельса и сбой стрелки. По факту аварии возбуждено уголовное дело.