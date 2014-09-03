Президент Азербайджана выделил министерству молодежи и спорта два миллиона манатов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по проведению в городе Баку "Первого глобального форума по молодежной политике" и VI чемпионата мира по компьютерным играм". Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях обеспечения проведения в октябре-ноябре 2014 года в городе Баку "Первого глобального форума по молодежной политике" и VI чемпионата мира по компьютерным играм из предусмотренного в государственном бюджете на 2014 год Резервного фонда президента Азербайджана министерству молодежи и спорта установлено выделить 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование суммы, предусмотренной в распоряжении.