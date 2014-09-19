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    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции в формате один на один

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Турции Ахмета Давудоглу в формате один на один.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях. Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами и впредь будут развиваться по восходящей. 

    В завершении встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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