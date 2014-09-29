Президенты Азербайджана и России проведут двустороннюю встречу

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин на полях Каспийского саммита в Астрахани проведет двусторонние встречи с лидерами Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на сегодня запланирована двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ушаков напомнил, что лидеры России и Азербайджана "недавно встречались (в августе) в Сочи, где была и двусторонняя встреча, и трехсторонняя встреча с президентом Армении, где обсуждался нагорно-карабахский кризис".

"Встреча с Алиевым важна. У нас контакты заметно активизировались. Недавно, буквально на днях, в Баку состоялось заседание межправкомиссии", — подчеркнул помощник президента РФ.