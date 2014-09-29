 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президенты Азербайджана и России проведут двустороннюю встречу

    Помощник президента РФ: Встреча с Алиевым важна. Контакты заметно активизировались

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин  на полях Каспийского саммита в Астрахани проведет двусторонние встречи с лидерами Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, на сегодня запланирована двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ушаков напомнил, что лидеры России и Азербайджана "недавно встречались (в августе) в Сочи, где была и двусторонняя встреча, и трехсторонняя встреча с президентом Армении, где обсуждался нагорно-карабахский кризис".

    "Встреча с Алиевым важна. У нас контакты заметно активизировались. Недавно, буквально на днях, в Баку состоялось заседание межправкомиссии", — подчеркнул помощник президента РФ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi